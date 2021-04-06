«الاحتياط» الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:20 ص
وكالاتطباعة
أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي أنه أبقى في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%.
وقال المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي "مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال".
وقال المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي "مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال".