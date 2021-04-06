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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مناخ الزراعة»: درجة الحرارة تصل 37 اليوم.. وانخفاض كبير الخميس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:18 ص
درجة الحرارة
درجة الحرارة
عبدالناصرمحمد
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أعلن معمل المناخ بوزارة الزراعة، استمرار وجود الكتلة الدافئة والتي تسبب ارتفاع آخر في الحرارة اليوم الثلاثاء، لتكون حوالي 35 إلى 37 في معظم أنحاء الجمهورية، ثم تسيطر كتلة شمالية باردة مرة أخرى ليحدث انخفاض كبير في الحرارة بداية من الخميس على شمال الجمهورية، ثم تعم كل الأنحاء يوم الجمعة.

وقال وزارة الزراعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض يستمر طول الأسبوع القادم وليس بدرجة الموجة السابقة، وتستمر الأجواء باردة ليلا، مع هبات رياح متوسطة إلى قوية تبدأ من بعد ظهر يوم الأربعاء على مناطق الدلتا، ثم تستمر متفرقة أيام الخميس والجمعة والسبت، مع الحذر من رية القمح.

وأشارت إلى أن أشجار الفاكهة الصيفية (مانجو، برتقال، زيتون، كمثرى، برقوق، مشمش، خوخ، نخيل، ستتعرض لتأخر العقد أو زيادة تساقط العقد الصغير للثمار.

وأوضحت، أن الجو مناسب جدا للمحاصيل الشتوية "القمح والفول والشعير" والمحاصيل الأرضية في أواخر عمرها طالبطاطس والبصل والثوم والبنجر"، والمحاصيل الطبية العطرية "كمون، يانسون، كسبرة، شمر، كراوية".

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