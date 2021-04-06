«تاس»: محادثات روسية أمريكية حول الوضع في أوكرانيا

نقلت وكالة "تاس" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.وقال ريابكوف، أمس الإثنين، إن روسيا تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن جوانب التوتر المتعلقة بأوكرانيا، ورفض المخاوف من حدوث حشد عسكري روسي، وإن كانت موسكو قد تعهدت بالرد على عقوبات أوكرانية جديدة.وتصاعد العنف في الآونة الأخيرة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تحارب القوات الحكومية قوات انفصالية تدعمها روسيا في صراع يُعتقد أنه أوقع 14 ألف قتيل منذ 2014.