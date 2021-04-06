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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة: تنظيم برامج عمرة في الوقت الحالي شبه مستحيلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:16 ص
مكة
مكة
فاتن غلاب
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أكد علاء العمري عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أن الضوابط التي أصدرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي تتضمن بيانا يحتوي على آليات وضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ تخص معتمري الداخل والمقيمين داخل المملكة فقط.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن تنظيم برامج عمرة في الوقت الحالي شبه مستحيلة خاصة مع ارتباط المعتمرين بضرورة التطعيم والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مصر تنتظر إصدار ضوابط الحج حتى تتمكن الشركات المنظمة من الاستعداد الجيد من حيث الإجراءات الاحترازية لتنظيم برامج الحج ومعرفة الأعداد التي ستسمح بها المملكة، في ظل وجود فيروس كوروناز

يذكر أن المملكة العربية السعودية أصدرت الضوابط الخاصة بتنظيم برامج العمرة للمقيمين، وتضمنت ضرورة حجز تصاريح أداء العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، فقط لا غير، علاوة على إبراز التصريح والتحقق من صلاحيته من خلال تطبيق توكلنا، وفيما يخص الاشتراطات الصحية، فإنه يلزم المعتمر أن يكون قد أكمل جرعات اللقاح أو أكمل ١٤ يوما بعد الجرعة الأولى أو مصاب متعافي قريبا.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

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