مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، عندما كان في سيارته على ما ذكرت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط "هجوما بالدهس".وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتل مواطن فلسطيني "أصيب بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا وإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر".وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الحادث وقع فجرا عندما كان الزوجان في سيارة "يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس".في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته أحبطت هجومًا بالدهس أثناء نشاط عملياتي" في بلدة بير نبالا جنوب مدينة رام الله.فعند حاجز أقامه الجيش في المنطقة "رصد الجنود سيارة تسرع فجأة باتجاه مجموعة أخرى من الجنود تعمل في المنطقة، بطريقة تعرض حياة الجنود للخطر. ورد الجنود بإطلاق النار لصد التهديد."ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن الفلسطيني القتيل هو أسامة صدقي منصور (42 عاما) من قرية بدو شمال غرب القدس.وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات الاسرائيلية في قريتي بير نبالا والجيب مساء الاثنين.ويحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية منذ العام 1967.ويقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فضلا عن 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.