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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة العالمية»: توقعات بالسماح للإنجليز السفر 17 مايو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:13 ص
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن جائحة كورونا أصبحت تحت السيطرة في بريطانيا، ومن المحتمل السماح للإنجليز بالسفر إلى الخارج اعتبارا من 17 مايو القادم.

وأشار في تصريحات خاصة أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، لا تزال هناك قواعد صارمة مطبقة في إنجلترا ولا يُسمح للأشخاص بالسفر خارج البلاد، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون صرح أمس في لندن أنه يأمل في أن يصبح السفر الدولي ممكنا مرة أخرى اعتبارا من 17 مايو، ومع ذلك نظرا لارتفاع معدلات الإصابة في الدول الأخرى، فمن السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي.

وأكد البطوطي أن معدلات الإصابات الجديدة انخفضت في إنجلترا بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية فقد كانت أمس 2762 حالة وأول أمس 2297 حالة.

وأوضح أن الانخفاض يأتي بالتزامن مع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حيث زادت معدلات التطعيم بشكل ملحوظ، فقد تلقى أكثر من 31 مليون شخص في المملكة المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا - وهو جزء من أكبر برنامج تطعيم أطلقته البلاد على الإطلاق.

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