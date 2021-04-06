«عثمان»: انطلاق البورصة السلعية تجريبيا قبل نهاية أبريل الجاري

كشف النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن إطلاق البورصة السلعية تجريبيا قبل نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرلمان قد تلقى مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية من أجل مراجعته والتصويت عليه.وأضاف عضو مجلس النواب أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، أول أمس الأحد، عن إرسال القانون للبرلمان لتفعيله وإقراره لبدء العمل على البورصة السلعية.و أوضح "عثمان" أن البورصة السلعية هي سوق منظم يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وتشجع صغار التجار للدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة وهو ما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.