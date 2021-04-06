«عثمان»: انطلاق البورصة السلعية تجريبيا قبل نهاية أبريل الجاري

«عثمان»: انطلاق البورصة السلعية تجريبيا قبل نهاية أبريل الجاري
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:13 ص
مصطفى ديابطباعة
كشف النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عن إطلاق البورصة السلعية تجريبيا قبل نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرلمان قد تلقى مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية من أجل مراجعته والتصويت عليه.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، أول أمس الأحد، عن إرسال القانون للبرلمان لتفعيله وإقراره لبدء العمل على البورصة السلعية.
و أوضح "عثمان" أن البورصة السلعية هي سوق منظم يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وتشجع صغار التجار للدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة وهو ما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، أول أمس الأحد، عن إرسال القانون للبرلمان لتفعيله وإقراره لبدء العمل على البورصة السلعية.
و أوضح "عثمان" أن البورصة السلعية هي سوق منظم يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وتشجع صغار التجار للدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة وهو ما ينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.