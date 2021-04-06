«مصر القديمة» يستكمل أعمال إزالات «عزبة خيرالله» (صور)

استكملت أجهزة حي مصر القديمة، تحت إشراف اللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة، تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية والموضوعة تحت شعار "مصر بلا عشوائيات" بإزالة العشوائيات في منطقة عزبة خيرالله.وقامت أجهزة الحي بإخلاء العقارات تمهيدا لإزالتها وقطع المرافق عنها بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.وتواصل محافظة القاهرة أعمال الإزالة في حي شرق مدينة نصر لإنشاء محور شينزو آبي وفي حي البساتين تقوم بتوسعة الطريق الدائري في منطقة بير أم السلطان.