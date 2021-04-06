ماتت بكورونا.. العثور على جثة ممرضة متفحمة بعد دفنها في حلوان

عثر الأهالي بحلوان على جثة سيدة متفحمة داخل مقابر عزبة "الوابور".البدية بتلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة متفحمة ملقاة داخل مقابر أسرتها بمقابر عزبة الوابور بدائرة القسم.بانتقال رجال مباحث حلوان تبين أن الجثة لسيدة تعمل ممرضه توفت قبل العثور على جثتها متفحمة بيوم واحد إثر إصابتها بڤيروس كورونا.وبمناقشة أهليتها أفادوا بأن فور وفاتها قاموا بدفنها داخل مقابر الأسرة وتفاجئوا في اليوم الثاني بإبلاغهم أن شخص ما تسلل إلى داخل المقابر وقام بحرق الجثة وترك باب المقابر مفتوحا.على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والذي أمر بتشكيل فريق بحث من رجال مباحث حلوان لضبط المتهم بارتكاب الواقعة.