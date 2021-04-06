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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: إعلان الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:06 ص
الانتخابات المركزية
الانتخابات المركزية بفلسطين
وكالات
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين، اليوم الثلاثاء، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، والبالغ عددها 36 قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاح منذ صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل، وذلك من خلال موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت (www.elections.ps)، وفي مكاتب اللجنة المنتشرة في كافة المحافظات.

وأضافت، أنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36: منها سبع قوائم حزبية و29 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم (1389) مرشحًا، من بينهم (405) نساء بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.

وأوضحت اللجنة، أن المرشحين من الفئة العمرية (28-40) يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين، و(41-50 عامًا) بنسبة 22.2%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين.

من جانب آخر، بينت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته. ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطيًا على النماذج المخصصة لذلك والمتوفرة في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقعها الالكتروني، وذلك في المقر العام للجنة في مدينة البيرة، أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة، أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

وأضافت اللجنة، أنها سوف تدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قرارًا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيًا بقرار اللجنة.

ويمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المنشورة حاليا تمثل رقم تقديم الطلبات لدى لجنة الانتخابات، وسيتم نشر أرقام القوائم في نهاية مرحلة الترشح.

وفيما يلي رابط الكشف الأولي للقوائم المرشحة:

https:www.elections.pstabid1163languagear-PSDefault.aspx

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