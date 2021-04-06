لصقل مهاراتهم.. طلاب «زراعة مطروح» في مشاتل «الجوجوبا» بالعلمين

نظمت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، زيارة علمية لطلاب الكلية داخل قطاع مشاتل الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي بمدينة العلمين؛ بهدف صقل مهاراتهم الدراسية والعملية، من خلال التعرف على كيفية تجهيز الشتلات بمشاتل «الجوجوبا» بأحدث الطرق العلمية.جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، والشركة برئاسة المهندس إسماعيل محمد.وأكد رئيس الجامعة، أن الزراعة تُعد على رأس أولويات الدولة المصرية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتقديم محاصيل زراعية على أعلى جودة، وتعمل وفق نظم الرى الحديثة.وقدم المهندس اسماعيل محمد خالص التحية لجامعة مطروح، لدورها المتميز في تنمية الوعي لدى الطلاب، من خلال المشاركة في جميع الفعاليات، مؤكدًا أنهم يمثلون حاضر ومستقبل وطننا الحبيب مصر، متمنيًا للجامعة دوام التوفيق والنجاح.