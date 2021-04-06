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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مع قرب رمضان.. طريقة صنع «الزبادي» في المنزل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:53 ص
الزبادي
الزبادي
هويدا سعيد
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مع قرب رمضان يكون هناك أطعمة أساسية طوال الشهر، خاصة على مائدة وجبة السحور، ومن أهم هذه الأطعمة "الزبادي".

لذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لصنع الزبادي، بحسب موقع "thekitchn".

سخني الحليب حتى درجة الغليان حتى يصبح صلبًا بدلًا من فصله.

دع الحليب يبرد حتى يصبح دافئًا عند لمسه.

حرك من حين لآخر لمنع تشكل الجلد.

ضع كوبًا من الحليب الدافئ في وعاء. ثم أضيف الزبادي واخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا ويذوب الزبادي في الحليب.

اخفق الزبادي المخفوق مع الحليب أثناء الخفق برفق، ثم اسكب الزبادي المخفف في الحليب الدافئ. هذا يلقح الحليب بثقافة الزبادي.

انقل القدر إلى فرن مغلق - قم بتشغيل ضوء الفرن أو لف القدر في المناشف للحفاظ على الحليب دافئًا

يمكنك أيضًا صنع الزبادي في مجفف يترك على درجة حرارة 110 فهرنهايت أو باستخدام صانعة الزبادي.

اترك الزبادي لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل - سيعتمد الوقت المحدد على الثقافات المستخدمة ودرجة حرارة الزبادي وتفضيلات الزبادي.

بمجرد أن يتماسك اللبن حسب رغبتك، أخرجه من الفرن.

إذا رأيت أي مصل مائي على سطح الزبادي، يمكنك إما تصفيته أو خفقه مرة أخرى في الزبادي قبل نقله

يمنح خفق الزبادي حتى يصبح ملمسه كريميًا أكثر اتساقًا.

انقل العبوات إلى عبوات التخزين، وقم بتغطيتها، وقم بتبريدها.

يمكن الاحتفاظ بالزبادي منزلي الصنع لمدة أسبوعين تقريبًا في الثلاجة.

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