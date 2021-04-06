1809 إصابات جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان 1809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 256 ألفا و837 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان أوردته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1122 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 226 ألفا و378 حالة.وأوضحت، أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 28 ألفًا و333 شخصا، منهم 10 آلاف و354 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و456 في حالة حرجة.وفي مدينة ألماتة تم تطعيم أكثر من 7 آلاف شخص ضد كورونا حتى أمس الاثنين، وتم تسليم المدينة 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس.