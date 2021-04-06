تسجيل 1066 إصابة جديدة بكورونا في كوبا

سجلت وزارة الصحة الكوبية 1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الــ(24) الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة قولها، اليوم الثلاثاء، إن اجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 80 ألفا و610 حالات بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 436 حالة، في حين بلغت الحالات النشطة 4991 حالة وارتفعت حالات التعافي إلى 75 ألفا و127 حالة.