زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية هندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند عن أن زلزالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء ولاية "البنغال الغربية"، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.وقال المركز- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن مركز الزلزال وقع على بعد ٦٤ كيلومترا شرق مدينة "سيليجري"، وعلى عمق ١٠ كيلومترات.