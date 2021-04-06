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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مع انتهاء الشتاء.. طرق سهلة لتخزين البطاطين ومفروشات الشتاء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:19 ص
تخزين البطاطين ومفروشات
تخزين البطاطين ومفروشات
هويدا سعيد
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مع بداية الصيف، تكون هناك أساسيات تتضمن تخزين المفروشات الشتوية، والتي تتطلب القيام بالأمر بالشكل الصحيح حتى تحافظ على ملمسها الناعم.

وبحسب موقع "architecturaldigest"، نرصد أبرز الطرق لتخزين المفروشات الشتوية للمحافظة عليها طوال فصل الصيف.

- اغسل الفراش بعناية

غسل الملاءات قبل وضعها بعيدًا أمر لا يحتاج إلى تفكير، ولكن تأكد من غسل الفراش الأخرى أيضًا، ويعد تغيير الفصول أيضًا وقتًا رائعًا لتقييم حالة الفراش الخاص بك، قوم بإصلاح العناصر تالفة.

- تأكد من أن كل شيء جاف تمامًا

تقول آمي سكاربنيك، مديرة التسويق في "Frette"، إن الرطوبة هي عدو البطاطين، وتقترح أيضًا ترك الألحفة في الهواء لتجف حتى بعد تمريرها في المجفف لضمان عدم وجود أقسام رطبة متبقية.

- الاستعداد للتخزين

بمجرد أن تصبح البطاطين جاهزة للتخزين، قم بطيها وتخزينها في وعاء لحمايتها من الغبار، ويفضل كيسًا من القماش، وينصح بوضع الفراش بين ملاءات من الورق الخالي من الأحماض، فقط تجنب التخزين في كيس بلاستيكي محكم الغلق، والذي يمكن أن يتسبب في اصفرار الأقمشة.

- التخزين

ضع حقيبتك من البطاطين في مكان منخفض الرطوبة ومنخفض الغبار، وإذا لم يكن لديك مساحة تخزين مخصصة، ينصح بصندوق أسفل السرير، وتلاحظ أنه جميل وعملي.

- بعض الأماكن التي يمكنك تخزين البطاطين فيها:

- في سلة كبيرة بجانب الأريكة

- في خزانة تحت التلفزيون إذا كان لديك خزانة مدمجة

- إنشاء سلة في خزانات أطفالك خصيصًا للبطانيات الخاصة بهم

- تحت السرير (أوصي بشدة بوضعها في حقيبة تخزين لإبعاد الحشرات أو الغبار عنها)

- في الجزء العلوي من خزانة

- في خزانة غرفة نوم احتياطية

- في الجزء السفلي من خزانة الملابس المصنوعة من الكتان (ضعه في حقيبة تخزين إذا كنت ستضعه على الأرض)

- استخدم أكياس الختم المفرغة لتوفير المساحة.

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