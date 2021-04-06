مع انتهاء الشتاء.. طرق سهلة لتخزين البطاطين ومفروشات الشتاء

- اغسل الفراش بعناية



- تأكد من أن كل شيء جاف تمامًا



- الاستعداد للتخزين



- التخزين



- بعض الأماكن التي يمكنك تخزين البطاطين فيها:



مع بداية الصيف، تكون هناك أساسيات تتضمن تخزين المفروشات الشتوية، والتي تتطلب القيام بالأمر بالشكل الصحيح حتى تحافظ على ملمسها الناعم.وبحسب موقع "architecturaldigest"، نرصد أبرز الطرق لتخزين المفروشات الشتوية للمحافظة عليها طوال فصل الصيف.غسل الملاءات قبل وضعها بعيدًا أمر لا يحتاج إلى تفكير، ولكن تأكد من غسل الفراش الأخرى أيضًا، ويعد تغيير الفصول أيضًا وقتًا رائعًا لتقييم حالة الفراش الخاص بك، قوم بإصلاح العناصر تالفة.تقول آمي سكاربنيك، مديرة التسويق في "Frette"، إن الرطوبة هي عدو البطاطين، وتقترح أيضًا ترك الألحفة في الهواء لتجف حتى بعد تمريرها في المجفف لضمان عدم وجود أقسام رطبة متبقية.بمجرد أن تصبح البطاطين جاهزة للتخزين، قم بطيها وتخزينها في وعاء لحمايتها من الغبار، ويفضل كيسًا من القماش، وينصح بوضع الفراش بين ملاءات من الورق الخالي من الأحماض، فقط تجنب التخزين في كيس بلاستيكي محكم الغلق، والذي يمكن أن يتسبب في اصفرار الأقمشة.ضع حقيبتك من البطاطين في مكان منخفض الرطوبة ومنخفض الغبار، وإذا لم يكن لديك مساحة تخزين مخصصة، ينصح بصندوق أسفل السرير، وتلاحظ أنه جميل وعملي.- في سلة كبيرة بجانب الأريكة- في خزانة تحت التلفزيون إذا كان لديك خزانة مدمجة- إنشاء سلة في خزانات أطفالك خصيصًا للبطانيات الخاصة بهم- تحت السرير (أوصي بشدة بوضعها في حقيبة تخزين لإبعاد الحشرات أو الغبار عنها)- في الجزء العلوي من خزانة- في خزانة غرفة نوم احتياطية- في الجزء السفلي من خزانة الملابس المصنوعة من الكتان (ضعه في حقيبة تخزين إذا كنت ستضعه على الأرض)- استخدم أكياس الختم المفرغة لتوفير المساحة.