مقتل 4 من الشرطة الأفغانية في هجوم لـ «طالبان»

قتل أربعة من أفراد الشرطة المحلية في هجوم لحركة "طالبان" استهدف موقعا أمنيا في إقليم "ننجرهار" شرقي أفغانستان خلال الساعات الماضية.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن مصادر أفغانية قولها، اليوم الثلاثاء - إن الهجوم وقع في منطقة "غازي بابا" في حي "سورخ رود" في إقليم "ننجرهار" الشرقي.وأعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد حاد في أعمال العنف في البلاد قبيل مؤتمر رئيسي مقرر انعقاده في تركيا ومن المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام الأفغانية.