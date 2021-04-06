الكونغو الديمقراطية تُسجل «صفر» إصابات بكورونا أمس

أعلنت الكونغو الديمقراطية، أنها لم تسجل إي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر عدد إجمالي الإصابات في البلاد عند 28 ألفا و354 حالة.ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة قولها، إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.وبلغ إجمالي حالات التعافي 25 ألفا و587 حالة.. بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 2022 حالة.