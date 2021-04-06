250 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت السلطات الصحية في تايلاند، 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين الحالات الجديدة هناك 245 حالة إصابة محلية وخمس حالات وافدة من خارج البلاد.وارتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 29 ألفا و571 شخصا، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 95 حالة بعد تسجيل صفر حالات أمس.