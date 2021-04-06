نيوزيلندا تُسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19) خلال اليومين الماضيين، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.وأوضحت الوزارة- في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي، اليوم الثلاثاء- أن من بين الحالات الجديدة، حالة وافدة من الولايات المتحدة، وحالة وافدة من الفلبين، وحالتان من بريطانيا، وحالة من إثيوبيا و12 حالة وافدة من الهند، فيما تم على الفور إخضاعها للحجر الصحي.يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.