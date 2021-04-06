1425 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ 24 ساعة السابقة من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 167 ألفا و548 حالة، تعافى منها 152 ألفا و201 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و669 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1678 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة.