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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلب التحريات في تعدي رجل على زوجته بسلاح في محكمة الأسرة بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:16 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنشية بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام زوج بالتعدي على زوجته داخل القاعة رقم 7 خاص بالطابق الخامس بمحكمة الأسرة دائرة الجمرك بسلاح أبيض، أثناء نظر قضية المدعية عليه داخل المحكمة، وسؤال المجني عليها وشهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من ضباط مباحث محكمة الإسكندرية، بقيام شخص بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض "كتر" داخل سرايا المحكمة وإصابتها بجروح بالغة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الزوج أقدم على الاعتداء على زوجته بواسطة سلاح أبيض داخل المحكمة لوجود خلافات زوجية بينهما، وقيام المجني عليها برفع قضية خلع والتي حددت أول جلسة لها للاطلاع فقام المتهم بافتعال مشكله معها وقام بالتعدي عليها، مما أدى إلى إصابتها في اليد والظهر، وتم إلقاء القبض على المتهم وتسليمه إلى قسم شرطة المنشية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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