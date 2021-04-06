بايدن يشكر الحاصلين على الجنسية لاختيار أمريكا للعيش فيها

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "الشكر" للأمريكيين الذين تم تجنيسهم على "اختيار" الولايات المتحدة للعيش فيها، في رسالة بالفيديو نشرتها دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS).وفي رسالة التهنئة، التى أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، والتي اعتاد الرؤساء الأمريكيون إرسالها للأمريكيين الجدد خلال احتفالات تجنيسهم، أشار بايدن، إلى "شجاعة" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة وإرثه الخاص لأنه ينحدر من نسل مهاجرين ايرلنديين، وأشاد بالمساهمة التي سيقدمونها للمجتمع الأمريكي.ويقول بايدن في الفيديو: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكرك على اختيارك لنا ولإيمانك بأن أمريكا تستحق تطلعاتكم"، واصفا الولايات المتحدة بأنها "هذه الأمة العظيمة من المهاجرين".ويضيف: "لديكم شيء واحد مشترك، الشجاعة... الشجاعة اللازمة للتضحية والقيام بهذه الرحلة. الشجاعة لترك أوطانكم، وحياتكم، وأحبائكم، وأن تأتوا إلى أمة هي أكثر من مجرد مكان، بل هي فكرة. فكرة مكان يكون فيه الجميع على قدم المساواة ويستحقون أن يعاملوا على قدم المساواة".وعادة ما يسجل الرؤساء هذه الرسالة بالفيديو بعد لحظات من أداء المواطنين الجدد قسم الولاء.