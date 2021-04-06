13276 إصابة جديدة و430 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوركانية، 13 ألفا و276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و769 ألفًا و164 إصابة.وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة تتضمن 508 أطفال و338 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.وأكد تسجيل 430 حالة وفاة جديدة.. في حين تماثل 10 آلاف و240 حالة للشفاء، فضلا عن نقل 2545 شخصا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.