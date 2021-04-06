96.98 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 96 ألفا و982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 12 مليونا و686 ألفا و49 شخصا.وذكرت الوزارة- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 446 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفا و547 شخصا.وأفادت بأن 50 ألفا و143 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و732 ألفا و279 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 788 ألفا و223 شخصا.