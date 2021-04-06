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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:50 ص
نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة نجلاء فتحي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها، وتداولها عدد كبير من الجمهور، ولاقت إعجاب كل من شاهدها، معلقين عليها: "أنت جميلة زي ما أنت".

أيقونة السبعينات
وتعتبر الفنانة نجلاء فتحي أيقونة من أيقونات الموضة في زمن الجيل الذهبي للسينما المصرية، حيث أنها كانت تمتلك الأناقة والأنوثة الممزوجة بالجاذبية، وذلك من خلال القصات الشعر المختلفة، كما أنها كانت أول من صنع تسريحة الشعر المرفوعة، بالإضافة إلى ارتدائها الفساتين التي كنت تبرز رشاقتها، وكانت تتميز بالذوق الرفيع في اختيار الاكسسوارات.

صاحبة الإطلالات البسيطة:
كانت تتميز نجلاء فتحي بالبساطة في إطلالاتها، حيث أنها كانت تعتمد على إطلالات تتناسب مع كل السيدات المصريات، حيث كان يتابعها عدد كبير من السيدات ويتابعن إطلالتها لتنفيذها لأنها مناسبة لكل الطبقات.

ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات أيقونة موضة السبعينيات نجلاء فتحي.
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي
«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي

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