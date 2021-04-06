«جميلة زي ما أنت».. أبرز إطلالات نجلاء فتحي

أيقونة السبعينات





صاحبة الإطلالات البسيطة: وتعتبر الفنانة نجلاء فتحي أيقونة من أيقونات الموضة في زمن الجيل الذهبي للسينما المصرية، حيث أنها كانت تمتلك الأناقة والأنوثة الممزوجة بالجاذبية، وذلك من خلال القصات الشعر المختلفة، كما أنها كانت أول من صنع تسريحة الشعر المرفوعة، بالإضافة إلى ارتدائها الفساتين التي كنت تبرز رشاقتها، وكانت تتميز بالذوق الرفيع في اختيار الاكسسوارات.





كانت تتميز نجلاء فتحي بالبساطة في إطلالاتها، حيث أنها كانت تعتمد على إطلالات تتناسب مع كل السيدات المصريات، حيث كان يتابعها عدد كبير من السيدات ويتابعن إطلالتها لتنفيذها لأنها مناسبة لكل الطبقات.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات أيقونة موضة السبعينيات نجلاء فتحي.

تصدرت الفنانة نجلاء فتحي ترند محركات البحث جوجل، بعد أن انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها، وتداولها عدد كبير من الجمهور، ولاقت إعجاب كل من شاهدها، معلقين عليها: "أنت جميلة زي ما أنت".