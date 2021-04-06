«مدعي النبوة» في الإسكندرية.. النيابة توجه بالكشف على سلامة قواه العقلية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ادعاء شخص مهتز نفسيا "النبوة" أمام أحد الفنادق، وإيداع المذكور بإحدى المصحات النفسية للكشف عن سلامة قواه العقلية لبيان إن كان مريضا نفسيا من عدمه.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط شخص مهتز نفسيًا، أمام أحد الفنادق بدائرة القسم، إدعى النبوة.بالفحص تبين من خلال مناقشته أنه غير متزن نفسيًا ويقوم بترديد عبارات غير مفهومة وادعاء النبوة.كشفت التحقيقات قيام أهليته سابقا بإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية، إلا أنه رفض استكمال العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.