تامر حسني يغني تتر «نسل الأغراب» بدلًا من أنغام

قرر الفنان محمد سامي أن يقوم الفنان تامر حسني بغناء تتر مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كلا من النجمان أمير كرارة وتامر حسني بدلا من المطربة أنغام.تشهد قصة مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021 الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.مسلسل نسل الأغراب يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه حصريا على شاشة قنوات دي إم سي.