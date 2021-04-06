رئيس إسرائيل يعلن المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

يعلن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء، هوية الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن أجرى أمس مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل المختلفة.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فقد أوصى 52 نائبا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بإعادة تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل 45 أوصوا بتكليف يائير لابيد.وبموجب القانون، فإن أمام الشخص الذي سيتم تكليفه 28 يوما لتشكيل حكومته، كما أن رئيس إسرائيل يملك صلاحية تمديد هذه الفترة 14 يوما إضافيا.وتزامنت المشاورات النيابية أمس مع مثول نتنياهو، زعيم حزب ليكود، أمام المحكمة المركزية بالقدس، مع انطلاق مرحلة الاستماع إلى البيانات في إطار محاكمته في تهم الفساد الموجهة اليه.ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس، وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين، عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.وتصدر حزب نتنياهو نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، تلاه حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا.وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.