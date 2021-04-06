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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم مسن ويعتدون على آخرين ببيت لحم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:54 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسن، ويعتدون بالضرب على شخصين في بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكاله فلسطين الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسن الورديان (62 عاما) من منطقة هندازة، ونادر محمد عبيات (52 عاما) من قرية الفرديس شرقا، وعادل عيسى حجازي (48 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين جمال هاشم أبو محميد وناصيف فيصل أبو محميد بالضرب، خلال تفتيشها لعدد من المنازل في قرية الفرديس.

كما داهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة يعود للمواطن جوني فريح، في شارع المهد بمدينة بيت لحم.

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