رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين لحيازة 30 طربة حشيش بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:53 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 30 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزالة نشاطهم الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفي محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كلوب: لسنا فى مهمة انتقامية أمام ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم