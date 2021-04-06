حبس عاطلين لحيازة 30 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 30 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزالة نشاطهم الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفي محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.