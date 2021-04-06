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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد طرح بوستر «رامز جلال».. أشهر برامج المقالب في مصر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:13 ص
بوستر رامز جلال
بوستر رامز جلال
هويدا سعيد
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كشف الفنان رامز جلال مؤخرا، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه في شهر رمضان 2021.

ونرصد في السطور التاليى، أبرز برامج المقالب علي مدار السنوات الماضية

- الكاميرا الخفية عام 1983

هو أول برنامج يتم تقديمه من هذه النوعية في مصر، وقدمه الفنان فؤاد المهندس عام 1983، وكان يقوم ببطولته الفنان إسماعيل يسري، وكان يعتمد من خلال البرنامج على أن المواطن هو نجم الحلقة، بعد تعرضه لموقف كوميدي يظهر فيه رد فعله، واستمر البرنامج لعدة سنوات.

- "ما فيناش زعل" عام 1995

أعاد الفنان إسماعيل يسري البرنامج عام 1995، ولكن هذه المرة من خلال برنامج "ما فيناش زعل".

- زكية زكريا عام 1991

من أشهر برنامج المقالب، والذي استمر لعدة سنوات، كان يقدمة الفنان إبراهيم نصر بداية من عام 1991، وكانت تتدور الأحداث حول شخصية امرأة تسمى زكية زكريا، وهي تعتمد على وضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهها، وتقوم باستفزاز عدد كبير من المواطنين.

- "اديني عقلك" عام 1998

في نهاية التسعينات، قام المخرج علي العسال، بتقديم برنامج للكاميرا الخفية يسمى "اديني عقلك"، واستمر البرنامج قرابة الأربعة عشر عاما، وكان الفنان حسين المملوك، والفنان منير مكرم هما أبطال العمل.

- حسين على الهوا عام 2003

الفنان الكبير حسين الإمام، هو أول من بدأ في "موضة" جعل الفنان نجم برنامج المقالب عام 2003، من خلال برنامجه "حسين على الهوا"، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.

- مقلب دوت كوم عام 2004

هو برنامج قدمه الفنان أشرف عبد الباقي، وحقق نجاحا كبيرا، وكانت تتدور الأحداث حول اشتراك عدد من الأصدقاء في عمل مقلب في صديق لهم، من خلال معرفة أكثر ما يخيفه، واستمر البرنامج على مدار عامين.

- رامز جلال البداية 2011

بدأ الفنان رامز جلال في تقديم سلسلة برامج تحمل اسمه، وتعتمد هذه البرامج على وضع النجم تحت ضغط موقف معين، ويستمركل عام في تقديم مقلب جديد.

- هبوط اضطراري عام 2015

قام الفنان هاني رمزي بتقديم ثلاثة برامج للكاميرا الخفية، ليكون بطل الحلقة فنان أو فنانة، بعدها قدم برنامج "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل"، وغيرها من البرامج كل عام.

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