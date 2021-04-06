بعد طرح بوستر «رامز جلال».. أشهر برامج المقالب في مصر

- الكاميرا الخفية عام 1983



- "ما فيناش زعل" عام 1995



- زكية زكريا عام 1991



- "اديني عقلك" عام 1998



- حسين على الهوا عام 2003



- مقلب دوت كوم عام 2004



- رامز جلال البداية 2011



- هبوط اضطراري عام 2015



كشف الفنان رامز جلال مؤخرا، عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه في شهر رمضان 2021.هو أول برنامج يتم تقديمه من هذه النوعية في مصر، وقدمه الفنان فؤاد المهندس عام 1983، وكان يقوم ببطولته الفنان إسماعيل يسري، وكان يعتمد من خلال البرنامج على أن المواطن هو نجم الحلقة، بعد تعرضه لموقف كوميدي يظهر فيه رد فعله، واستمر البرنامج لعدة سنوات.أعاد الفنان إسماعيل يسري البرنامج عام 1995، ولكن هذه المرة من خلال برنامج "ما فيناش زعل".من أشهر برنامج المقالب، والذي استمر لعدة سنوات، كان يقدمة الفنان إبراهيم نصر بداية من عام 1991، وكانت تتدور الأحداث حول شخصية امرأة تسمى زكية زكريا، وهي تعتمد على وضع كمية كبيرة من الماكياج على وجهها، وتقوم باستفزاز عدد كبير من المواطنين.في نهاية التسعينات، قام المخرج علي العسال، بتقديم برنامج للكاميرا الخفية يسمى "اديني عقلك"، واستمر البرنامج قرابة الأربعة عشر عاما، وكان الفنان حسين المملوك، والفنان منير مكرم هما أبطال العمل.الفنان الكبير حسين الإمام، هو أول من بدأ في "موضة" جعل الفنان نجم برنامج المقالب عام 2003، من خلال برنامجه "حسين على الهوا"، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.هو برنامج قدمه الفنان أشرف عبد الباقي، وحقق نجاحا كبيرا، وكانت تتدور الأحداث حول اشتراك عدد من الأصدقاء في عمل مقلب في صديق لهم، من خلال معرفة أكثر ما يخيفه، واستمر البرنامج على مدار عامين.بدأ الفنان رامز جلال في تقديم سلسلة برامج تحمل اسمه، وتعتمد هذه البرامج على وضع النجم تحت ضغط موقف معين، ويستمركل عام في تقديم مقلب جديد.قام الفنان هاني رمزي بتقديم ثلاثة برامج للكاميرا الخفية، ليكون بطل الحلقة فنان أو فنانة، بعدها قدم برنامج "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل"، وغيرها من البرامج كل عام.