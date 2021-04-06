حبس عاطلين بحوزتهما 135 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 135 طربة من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بمزوالة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان مسرحًا.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 135 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و4 هواتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.