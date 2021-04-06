إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ132 مليونًا

أظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 132 مليونا و423 ألفا و821 إصابة، حتى اليوم الثلاثاء.وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و873 ألفا و801 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و750 ألفا و189 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.