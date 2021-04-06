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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 54 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة الهوية داخل مصنع دون ترخيص بالبحيرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:24 ص
شيكولاتة مجهولة الهوية
شيكولاتة مجهولة الهوية
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 100 كرتونة خروب قبرص وزن الكرتونة 13 كيلو بإجمالي 1300 كيلو مجهول الهوية.

كما تم ضبط مصنع شوكولاته دون ترخيص وتم التحفظ على 190 كرتونة شوكولاته عبوة 12 علبة سعة العلبة 24 قطعة بإجمالي 54720 قطعة مجهولة الهوية، و50 كيلو سكر بالإضافة إلى 4000 كرتونة فارغة.

وتم تحرير المحاضر وتسجيلها في مركز الشرطة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شيكولاتة مجهولة الهوية
شيكولاتة مجهولة الهوية

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