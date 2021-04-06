«الأرثوذكسية» تحتفل بعيد نياحة البابا بطرس السابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد نياحة البابا بطرس السابع البطريرك الـ 109، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: «في مثل هذا اليوم تنيح القديس البابا بطرس السابع البطريرك الـ 109، ولد هذا الأب بقرية الجاولى مركز منفلوط، وكان اسمه أولًا منقريوس».وتابع: «زهد العالم منذ صغره، فقادته العناية الإلهية إلى دير القديس العظيم أنطونيوس فترهب فيه وتعمق في العبادة والنسك والطهارة، كما تفرغ إلى مطالعة الكتب الكنسية وتزود بالعلوم الطقسية واللاهوتية، الأمر الذي دعا إلى رسامته قسًا علي الدير ففاق أقرانه في ممارسة الفضائل وتأدية الفرائض، وقد دعي القس مرقوريوس، ثم رقي قمصًا لتقشفه وغيرته وطهارة قلبه».وواصل: «لما وصلت أخباره إلى مسامع البابا مرقس الثامن استدعاه إليه، وكان قد حضر جماعة من الإثيوبيين من قبل ملك إثيوبيا يطلبون مطرانا بدل المتنيح الأنبا يوساب مطرانهم السابق ومعهم خطابات إلى حاكم مصر وإلى البابا مرقس الثامن، فبحث البابا عن رجل صالح وعالم فاضل فلم ير أمامه إلا القمص مرقوريوس فاختاره لمطرانية أثيوبيا فرسمه مطرانًا إلا أنه في وقت الرسامة لم يقلده على أثيوبيا، بل جعله مطرانًا على بيعة الله المقدسة، وسماه ثاوفيلس، ورسم بدلًا منه الأنبا مكاريوس الثاني مطرانا لمملكة أثيوبيا في سنة 1808».مضيفًا: «بعد رسامة الأنبا ثاوفيلس مطرانًا عامًا استبقاه البابا معه في القلاية البطريركية، يعاونه في تصريف أمور الكنيسة وشؤون الأمة القبطية».وتابع: «ولما تنيح البابا مرقس الثامن في يوم 13 كيهك سنة 526 ش (21 ديسمبر سنة 1809 م)، وكان الأساقفه موجودين بمصر فاجتمعوا مع أراخنة الشعب وأجمع رأيهم علي أن يكون خليفة له فرسموه بطريركا في الكنيسة المرقسية بالأزبكية بعد ثلاثة أيام من نياحة البابا مرقس، ودعي أسمه بطرس السابع، واشتهر باسم بطرس الجاولي، وكان أبًا وديعًا متواضعًا حكيمًا».