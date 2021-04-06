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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيادى بالنهضة الإخوانى يعترف بتحمله مسؤولية أحداث باب سويقة بتونس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:12 ص
عبد الحميد الجلاصي
عبد الحميد الجلاصي
هدير سند
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أعترف القيادي المستقيل من حركة النهضة الإخوانية، عبد الحميد الجلاصي، عن تحمله مسؤولية أحداث باب سويقة الإرهابية التي وقعت في تونس في التسعينيات، وتورطت فيها الحركة.

وقال الجلاصي في حوار مع تلفزيون "التاسعة"، إنه يعتذر للتونسيين، ويتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما حصل بغض النظر عن مواقفه آنذاك، باعتباره كان قياديا في حركة النهضة في أواخر الثمانينيات.

وذكرت شبكة سكاي نيوز في تقرير لها، أن هذه الاعترافات تأتي على خلفية الشهادة التاريخية التي أدلى بها أحد المنتمين لحركة النهضة سابقا، كريم عبد السلام، في حوار لراديو "شمس فم" في تونس، وكشف فيها كيف صنّعت حركة النهضة الأسلحة في أواخر الثمانينيات، وهاجمت مقر الحزب الحاكم وقتها وتسببت في حرقه، ومقتل الحارس داخله، وحمّل زعيمها راشد الغنوشي المسؤولية، وطالبه بالاعتذار للشعب التونسي

وأثارت الشهادة الصادمة التي أدلى بها أحد أعضاء حركة النهضة كريم عبد السلام، مهندس ومخطط ما يعرف بعملية "باب سويقة الإرهابية"، والتي أثارت جدلا واسعا ورجحت لدى المراقبين والمحللين والرأي العام فرضية توجه حركة النهضة للعنف كل ما ضاق عليها الخناق سياسيا.

ورأت الأستاذة الجامعية والكاتبة ألفة يوسف في حديث لموقع "سكاي نيوز" أن الشهادات على دموية حركة النهضة كانت في السابق تأتي من خارج حركة النهضة في شكل اتهامات من معارضيها، وقد أصبحت اليوم ترد في شكل "نوع من أنواع الاعتراف بالذنب والخطأ ويتم كشفها من الداخل، حتى أن هذه الشهادات تأتي اليوم من داخل الحزب من شخصيات قامت بمراجعة ذاتية لمواقفها وأيديولوجيتها والأفعال التي ارتكبوها، وتأتي في مرحلة تعرف فيها الحركة الإخوانية ضعفا وتراجعا كبيرا في شعبيتها بعد فشلها خلال عشر سنوات من الحكم في تونس".

وأضافت أنه كان يمكن لراشد الغنوشي أن يعترف بأخطائه في حق التونسيين ويتحمل المسؤولية، غير أنه اختار الكذب والمواصلة في تزييف التاريخ ".

وتوقعت أن تنتقل حركة النهضة في تونس مع استمرار وضع الجمود السياسي التي تعيشه البلاد، إلى مرحلة العنف.

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