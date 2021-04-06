تكريس فرقة جنود مريم بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

اقامت فرقة جنود مريم بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة فعل التكريس للأم العذراء.يأتي ذلك بحضور الأب أنطون فؤاد راعي الكنيسة، وضباط جنود مريم وأعضائها ( فرقة تابوت العهد )، حيث تضمن اليوم التكريس الفردي ثم الجماعي بعد قداس الأحد.ومن جهته زار صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبو قرقاص، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي مع شعب الرعية.وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول لقاء يسوع بالسامرية.