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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة جديدة: فقدان 40 ألف طفل أمريكى أحد الأبوين بسبب كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:01 ص
طفل أمريكى
طفل أمريكى
هدير سند
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أظهرت دراسة حديثة أن ما نحو 40 ألفا من الأطفال الأمريكيين مروا بوفاة أحد الوالدين بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت بمجلة "جاما" الدورية التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية والمعنية بطب الأطفال، أن هذه المشكلة قد تزداد سوءا وسط استمرار الجائحة.

ونوهت إلى أن تفاقم هذه المشكلة ربما سيكون أكثر بين الأطفال السود، ورغم أنهم يشكلون 14% فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الولايات المتحدة، غير أن الدراسة قدرت أنهم يمثلون 20% من الأطفال الذين فقدوا أحد الأبوين بسبب أزمة كورونا.

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