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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات بإندونيسا إلى 128 شخصًا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:59 ص
الفيضانات بإندونيسا
الفيضانات بإندونيسا
وكالات
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ارتفع عدد من لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم شرق نوسا تينجارا بشرقي إندونيسيا إلى 128 شخصا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" لا يزال 72 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد الكوارث التي وقعت، الأحد، والتي نسبتها السلطات إلى إعصار سيروجا الاستوائي.

وقال راديتيا دجاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "توفي 128 شخصا على الأقل خلال ظاهرة الطقس شديدة القوة في عدة أماكن".

وقال إن عدد الوفيات يشمل 67 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار من بركان ليواتولو في جزيرة ليمباتا يوم الأحد.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث إن 49 شخصا آخرين لقوا حتفهم في جزيرة أدونارا القريبة وتوفي 12 في جزيرة ألور المجاورة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار سيروجا إلى الجنوب الغربي بعيدا عن إندونيسيا اليوم الثلاثاء.

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