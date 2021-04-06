رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرار أكثر من 1800 سجين فى جنوب شرق نيجيريا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:30 ص
سلطات نيجيريا
سلطات نيجيريا
وكالات
طباعة
فرّ أكثر من 1800 سجين من سجن في ولاية إيمو في جنوب شرق نيجيريا إثر هجوم شنّه مسلّحون، بحسب ما أعلنت سلطات السجون.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدّث باسم مصلحة السجون فرنسيس إينوبور في بيان إنّ "سجن أويري تعرّض لهجوم قرابة الساعة 2:15 من فجر الإثنين من قبل مسلّحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجينًا".

وأضاف البيان أنّ "شهود عيان قالوا إنّهم رأوا عددًا كبيرًا من الرجال المسلّحين على متن شاحنات صغيرة الذين ما لبثوا أن هاجموا حرّاس السجن قبل أن يفجّروا البوّابة الرئيسية".

من جهته، أكّد المسئول عن الاتّصالات في سجون ولاية إيمو، جيمس مادوغبا، تعرّض السجن للهجوم، مشيرًا إلى أنّ "الوضع تحت السيطرة"، ودعى السكّان إلى "مواصلة أعمالهم".

وإثر الهجوم فرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة حظر تجوّل، اعتبارًا من الساعة العاشرة ليلًا وحتى السادسة صباحًا وهذا أضخم هجوم يستهدف سجنًا في تاريخ البلاد الحديث.

وسارع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى إدانة الهجوم، واصفًا منفّذيه بأنّهم "إرهابيون" و"فوضويون"، من دون أن يّتهم "السكّان الأصليين لبيافرا"، الجماعة الانفصالية التي تنادي باستقلال منطقة بيافرا حيث تقع ولاية إيمو.

وسارعت إيما باورفول المتحدّثة باسم "السكّان الأصليين لبيافرا" إلى نفي أيّ صلة للجماعة الانفصالية بالهجوم على السجن.

موضوعات متعلقة

موسيمانى يتلقى صدمة جديدة حول مشاركة معلول أمام الزمالك

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»


الصور

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كريستيانو رونالدو يواجه مستقبل مجهول فى اليوفى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 6-4-2021

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتى الثلاثاء بالدورى الممتاز

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

الشاعر العراقى قاسم الشمرى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية

دور الدولة فى مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

منتدى الاستقلال يناقش حجر محمد على وجميلة أسامة جاد.. اليوم