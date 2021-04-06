الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بكوفيد-19، في الخامس من أبريل انخفاضا من 32 في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن 15 من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنها سُجلت في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار.وذكرت السلطات، في بيان منفصل اليوم الثلاثاء، أن 12 من إصابات كوفيد-19 الجديدة في رويلي هي لحالات كانت مصنفة من قبل بلا أعراض.وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت إلى 17 من 18 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90329، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.