الخارجية الأمريكية تستضيف مؤتمرا دوليا افتراضيا حول المنطقة القطبية

تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع جامعة ألاسكا مؤتمرا دوليا صحيا افتراضيا بشأن المحيط القطبي الشمالي بعنوان " صحة واحدة مستقبل واحد"، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 أبريل الجاري.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يكون هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه بشأن المحيط القطبي والذي تستضيفه الولايات المتحدة للعام الجاري.وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 600 شخصية من أنحاء المنطقة القطبية الشمالية، كما سيشارك فيه جوناثان مور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب المحيطات والشؤون العلمية والبيئية الدولية.