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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: نقف إلى جانب التونسيين للمضى قدمًا نحو مجتمع ديمقراطى تعددى

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:36 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الديمقراطي في تونس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، خلال أول زيارة له إلى تونس، قال ميشال إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد إن «تونس اختارت أن تكون مجتمعًا ديمقراطيًا تعدديًا قائمًا على سيادة القانون والحريات الفردية»، معتبرًا أنه «التزام صعب».

وأشار إلى المسار الذي اجتازته تونس حتى اليوم، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب التونسيين للمضي قدما نحو هذا المجتمع الديمقراطي التعددي.

وأكد التزام الاتحاد بتوفير آفاق للشباب التونسي، بعد عشر سنوات من الثورة التونسية.

من جهته، دعا «سعيّد» إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والشباب والتكنولوجيات الجديدة.

كما طالب باعتماد مقاربة أكثر شمولية في ملف الهجرة تتجاوز الحل الأمني لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة على غرار الفقر والبطالة.

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