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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: نتلقى 300 طلب تسجيل علامة تجارية جديدة يوميًا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:11 ص
الدكتور ابراهيم عشماوي
الدكتور ابراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم يوميا تلقي 300 طلب تسجيل علامة تجارية جديدة للحفاظ على هوية المنتج من التقليد والغش التجاري.

وطالب عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور معتز عبدالفتاح في برنامج تحت الشمس على فضائية الشمس، المستثمرين بتسجيل علاماتهم التجارية للحفاظ على منتجاتهم، موضحا أن هناك 550 الف علامة تجارية مسجلة في مصر.

وقال عشماوي، أن حجم إجمالي ما تم استهلاكه في العام الماضي 2020 بلغ 672 مليار جنيه في الأكل والشرب فقط،أي بمعدل 50 مليار جنيه شهريا ويرتفع حجم الاستهلاك في شهر رمضان من 80 إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف أن المنتج والمستهلك هم أضعف حلقتين في سلسلة تداول السلع بينما اقوى حلقة هم التجار، لذلك فإن البورصة السلعية المصرية تقدم السلعة إلى المستهلك مباشرة من خلال سوق بشكل مختلف ذو شفافية ومنتج بجودة عالية وسعر مناسب.

واضاف عشماوي، أن البورصة السلعية المصرية ستضم سلع القمح والحديد والذهب والقطن كبداية في عمليات التداول.

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