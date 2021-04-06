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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها فى أوليمبياد طوكيو

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:24 ص
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
وكالات
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن أنها لن تشارك في أوليمبياد طوكيو هذا العام من أجل حماية رياضييها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية خبر عدم مشاركة الجارة الشمالية في الألعاب الرياضية المرتقبة، دون الخوض في تفاصيل بشأن مصادرها.

وكان متحدث باسم منظمي أوليمبياد طوكيو قال إن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأوليمبية في مناطق المدينة الواقعة في غرب اليابان، غير أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أصر على أن بلاده ستمضي في تنظيم الأوليمبياد كما هو مقرر.

وسجلت السلطات اليابانية 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو أمس الإثنين، مقارنة مع ذروة الإصابات التي تجاوزت 2500 في يناير.

كما عربت السلطات الصحية في اليابان، أمس الإثنين، عن خشيتها من تفشي موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بطفرات جديدة من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أوليمبياد طوكيو.

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