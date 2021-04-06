جواتيمالا تشترى 16 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V»

أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتيي أن بلاده ستشتري 16 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لتطعيم نحو نصف عدد سكان البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال جياماتيي في خطاب له، إن الحكومة حولت الأموال لشراء اللقاح الذي سيتم توريده خلال الأسبوعين القادمين.يذكر أن السلطات الصحية في جواتيمالا وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في فبراير الماضي.وحتى الآن تم تسجيل اللقاح الروسي الذي قام بتطويره مركز جاماليا للأبحاث، في أكثر من 50 دولة حول العالم.تجدر الإشارة إلى أن جواتيمالا سجلت أكثر من 195 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ اندلاع الوباء، ونحو 7 آلاف من الوفيات.