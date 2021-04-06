قائد وست هام: سنقاتل حتى النهاية للوصول إلى دورى أبطال أوروبا

أكد النجم الإنجليزي مارك نوبل قائد فريق وست هام يونايتد، أن فريقه سيقاتل حتى نهاية الدوري من أجل الاحتفاظ بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية عقب مباراة ويست هام مع ولفرهامبتون، التي انتهت بفوز وست هام 3-2 ووصوله إلى المركز الرابع، قال نوبل إن ناديه ليس لديه ما يخسره في سباقه للحصول على مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.وأضاف نوبل: "ليس لدينا ما نخسره... ويمكننا المضي قدمًا لتحقيق هدفنا".وتابع: "نأمل أن يكون موسما رائعًا.. لدينا 8 مباريات متبقية، ونحن في المركز الرابع الآن وسط الفرق الكبرى".ويحتل وست هام المركز الرابع بـ 52 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز السادس.ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة، بعد أن كان صاحب المركز الرابع يخوض تصفيات التأهل قبل ذلك.