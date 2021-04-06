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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 43 ألفا و122 مواطنا وكادرا صحيا، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحفي، إن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان).

وأشارت إلى عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، لافتا إلى وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.

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