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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كلوب: لسنا فى مهمة انتقامية أمام ريال مدريد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:24 ص
كلوب
كلوب
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قال المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن فريقه لن يكون في مهمة انتقامية عندما يواجه ريال مدريد غدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة خطيرة على يد سيرجو راموس مدافع ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-1، وغادر الملعب باكيًا.

وأضاف كلوب في تصريحات، نقلتها وسائل الإعلام البريطانية: "نحن لسنا في جولة انتقامية هنا.. لا أؤمن كثيرًا بالانتقام، سيكون من الجيد أن نجتاز تلك المباراة.. لدينا حافز على أعلى مستوى للفوز فهي مباراة في دوري أبطال أوروبا".

وقد فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في نهائي 2019، بعد فوزه على توتنهام، بالإضافة إلى فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 عامًا الموسم الماضي.

وسيغيب كابتن الريال سيرجيو راموس عن ريال مدريد بعد تعرضه لإصابة في الساق أثناء مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

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